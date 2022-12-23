“سالك” تعلن استحواذها على 35.4% من شركة أولام الزراعية

أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك” المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، اليوم (الجمعة)، أنها استكملت صفقة الاستحواذ على 35.43% من شركة “أولام” الزراعية القابضة.
وأوضحت “سالك” أن الصفقة تمت بقيمة إجمالية تبلغ 4.65 مليار ريال، وذلك بعد توقيعها اتفاقية الاستحواذ في شهر مارس الماضي.
وقال الرئيس التنفيذي لـ”سالك” المهندس سليمان الرميح، إن الشركة استطاعت خلال الأشهر الماضية الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة لاستكمال الصفقة مع “أولام”، مشيراً إلى أن الشركتين ستعملان على التكامل والتعاون المشترك للمساهمة في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الغذاء.
وأضاف أن صفقة الاستحواذ تعد خطوة لتحقيق رؤية “سالك” نحو الريادة في مجال الأمن الغذائي بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وتطلعات رؤية المملكة 2030 من خلال رفع القدرات التجارية وتكامل الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية لضمان استدامة الغذاء والمساهمة في تحقيق المستهدفات الوطنية للأمن الغذائي. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن “أولام” ومقرها في سنغافورة تعد من الشركات العالمية الرائدة في مجال الحبوب والأرز والأعلاف وزيوت الطعام، وتوجد في أكثر من 30 دولة حول العالم ولديها القدرة على مناولة أكثر من 40 مليون طن من السلع الغذائية سنويا.