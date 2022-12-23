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جديد المحليات > سيول تجرف مركبات في عدد من أحياء مكة المكرمة
23/12/2022   12:46 م

سيول تجرف مركبات في عدد من أحياء مكة المكرمة

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تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها بعض أحياء منطقة مكة المكرمة في جريان السيول، الأمر الذي أسفر عن جرف عدد كبير من المركبات في الشوارع.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد نبه اليوم (الجمعة) بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد تؤدي لجريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة.

كما توقع المركز أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق مكة المكرمة، كما نبهت المديرية للدفاع المدني إلى استمرار تعرض المنطقة لعواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة حتى الساعة 7 مساء، داعية سكان المنطقة إلى الابتعاد عن تجمعات المياه، وبطون الأودية والسدود. وفق “أخبار 24”.

سيول تجرف مركبات في عدد من أحياء مكة المكرمة

جديد المحليات
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