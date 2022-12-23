طقس اليوم.. أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة على معظم المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الجمعة) على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد تؤدي لجريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها، وكذلك الباحة وحائل والحدود الشمالية والجوف والقصيم والرياض والمنطقة الشرقية.
ونوّه إلى أنه لا يستبعد هطول أمطار رعدية على منطقتي جازان وعسير، وتكوّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق عسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة والحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل والقصيم، على أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (24 درجة بمكة المكرمة، و21 درجة بالمدينة المنورة، و26 درجة بالرياض، و25 درجة في جدة، و27 درجة في الدمام، و19 درجة في أبها).