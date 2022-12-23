قنوات “SSC” تعتذر للجماهير بعد انقطاع بث مباراة الفتح والطائي

وجهت قنوات “SSC”، الناقل الحصري لمباريات كأس خادم الحرمين الشريفين، اعتذارًا إلى الجماهير بشأن ما حدث في مباراة الفتح والطائي، التي أقيمت مساء الخميس، في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد شكوى الجماهير من انقطاع البث.
وانقطع البث قبل انطلاق ركلات الترجيح بين الفريقين، بعدما انتهت المواجهة بالتعادل (2-2) في الوقتين الأصلي والإضافي.
ونشر الحساب الرسمي للقناة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بيانًا قال فيه: “تود قنوات SSC أن توضح لكافة متابعيها الكرام أن ما حدث في مباراة الفتح والطائي ضمن منافسات دور الـ16 في كأس الملك لم يكن انقطاعًا في البث”.
وأضاف الحساب الرسمي للقناة: “لكن تم الانتقال لقناة HD SSC EXTRA 3، بعد أن وصلت المباراة لركلات الترجيح، وتزامن ذلك مع انطلاق مباراة الاتحاد والشباب، المقرر نقلها مسبقًا على هذه القناة”.
واختتم بيان قنوات “SSC”: “القنوات تعتذر للمشاهد الكريم عن ما حدث وتعمل على عدم تكرار مثل هذه التعارضات في البث المجاني مستقبلًا”.
وكان الحساب الرسمي لنادي الفتح عبر “تويتر” وجه رسالة إلى قناة “SSC” بعد قطعها لبث مباراة الفريق ضد الطائي أثناء ركلات الترجيح، وقال: “قناة SSC انقطع البث، نبشركم بتأهلنا”.
وتأهل فريق الفتح إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على الطائي بنتيجة 7/ 6 في ركلات الجزاء الترجيحية، ليواجه نادي الهلال.
وفق “أخبار 24”.