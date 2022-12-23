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رياضة > فهد المولد متأثراً: مباراة ممتعة.. وجمهور الاتحاد له مكانة خاصة عندي (فيديو)
23/12/2022   12:45 م

فهد المولد متأثراً: مباراة ممتعة.. وجمهور الاتحاد له مكانة خاصة عندي (فيديو)

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أعرب لاعب نادي الشباب فهد المولد عن رضاه رغم خسارة فريقه على يد الاتحاد بركلات الترجيح في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال المولد عبر قنوات “SSC TV” عقب المباراة: “مباراة كانت ممتعة للجميع. مبروك لنادي الاتحاد وجماهيره وحظا أوفر لنادي الشباب. نحن متصدرون للدوري وأمامنا مشوار كبير”.

وعن اللعب ضد فريقه السابق الاتحاد أوضح: “هذا حال كرة القدم. جمهور نادي الاتحاد يستاهل الفرحة ولهم مكانة خاصة عندي. الفريقان تأثرا بفترة التوقف وهذا أمر طبيعي، والمباراة انتهت فقط بضربات الحظ بعد مجهود وأداء كبير”.

وحقق فريق الاتحاد فوزًا ثمينًا على حساب نظيره الشباب بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت ضمن ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبهذه النتيجة حجز نادي الاتحاد مقعدًا في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين وسيواجه حامل لقب البطولة نادي الفيحاء.

وفق “أخبار 24”.

فهد المولد متأثراً: مباراة ممتعة.. وجمهور الاتحاد له مكانة خاصة عندي (فيديو)

رياضة
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