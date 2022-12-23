أنمار الحائلي بعد الفوز على الشباب: رجال الاتحاد أسعدوا جماهيرهم الوفية

علق رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، على فوز فريقه أمام الشباب، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، ضمن منافسات دور الـ16 بكأس خادم الحرمين الشريفين.
وقال الحائلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الحمد لله على توفيقه.. مباراة كبيرة قدمها رجال الاتحاد أسعدوا من خلالها جماهيرهم الوفية وواصلوا مشوارهم في أغلى البطولات.. شكراً للجماهير الغالية الوفية التي حضرت وآزرت حتى آخر دقيقة كعادتها”. وفق “أخبار 24”.
وحقق فريق الاتحاد فوزًا ثمينًا على حساب نظيره الشباب بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق، ليحجز الفريق الأصفر مقعدًا في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين وسيواجه حامل لقب البطولة نادي الفيحاء.
الحمد لله على توفيقه..
مباراة كبيرة قدمها رجال الاتحاد أسعدوا من خلالها جماهيرهم الوفية وواصلوا مشوارهم في أغلى البطولات.
شكراً للجماهير الغالية الوفية التي حضرت وآزرت حتى آخر دقيقة كعادتها. pic.twitter.com/7XPtUdasZO
— أنمار الحائلي (@Anmar_Alhailae) December 22, 2022