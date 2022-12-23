“الأرصاد”: نصف المملكة مغطى الآن بسحب رعدية ركامية

قال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، إن نصف المملكة مغطى الآن بسحب رعدية ركامية، وفقا لما رصدته الأقمار الصناعية.
ولفت “العقيل”، خلال حديثه في قناة الإخبارية”، إلى أن سواحل منطقة مكة المكرمة وشمال محافظة جدة والمدينة المنورة شهدت في الساعات الأولى من صباح اليوم هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة.
وأضاف أن السحب الرعدية الركامية تكونت منذ يوم أمس وحتى اليوم على مناطق تبوك والرياض والحدود الشمالية والجوف.
يذكر أن المركز الوطني للأرصاد أوضح في وقت سابق المقصود بالسحب الركامية، حيث ذكر أنها عبارة عن طبقات متراكمة من السحب تحصل فيها تفاعلات من رياح صاعدة تحمل قطرات الماء فتتجمد لتصل إلى المرحلة الثلجية وتكون سالبة وعند مواجهتها للرياح الهابطة “الموجبة” يحدث الرعد والبرق. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن هذه النوع من السحب يعد أحد أنواع السحب الضخمة والطويلة وتتميز بأن قاعها غامق اللون، كما تجلب أنواعا مختلفة من الطقس كالغيث الثلجي والبرد أو الوابل، وغالبا ما تنتج الأمطار والعواصف الرعدية.
فيديو | محلل الطقس في الأرصاد عقيل العقيل:
نصف المملكة مغطى بالسحب الممطرة وفقا للأقمار الصناعية #الإخبارية pic.twitter.com/zLhewZaRhw
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 23, 2022