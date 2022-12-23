تحديد معيار اختيار منشآت المجموعة الثانية لمرحلة “الربط والتكامل” من الفوترة الإلكترونية

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم (الجمعة)، معيار اختيار المنشآت المستهدفة في المجموعة الثانية لتطبيق مرحلة “الربط والتكامل” من الفوترة الإلكترونية، مشيرة إلى أن تلك المجموعة شملت جميع المنشآت التي تتجاوز إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة نصف مليار ريال وذلك خلال عام 2021.
وأوضحت الهيئة أنها ستقوم بإشعار جميع المنشآت المستهدفة في المجموعة الثانية، وذلك تمهيدًا لربط وتكامل أنظمة الفوترة الإلكترونية لدى هذه المنشآت، مع منصة “فاتورة” ابتداءً من 1 يوليو 2023م.
وأضافت أن المرحلة الثانية “الربط والتكامل”، تستلزم متطلبات إضافية عن المرحلة الأولى “الإصدار والحفظ”، من أبرزها ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين مع منصة فاتورة، وإصدار الفواتير الإلكترونية بناءً على صيغة محددة، وتضمين عدد من العناصر الإضافية في الفاتورة.
وبيّنت أن الإلزام بمرحلة الربط والتكامل سـيـتـم بـشـكـل تـدريـجـي وعـلى مـجـمـوعات، على أن تقوم الهيئة بإبلاغ المجموعات اللاحقة بشكل مباشر قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على الأقل.
يُشار إلى أن تطبيق مرحلة الربط والتكامل للمجموعة الأولى سيكون بتاريخ 1 يناير 2023، وذلك للمنشآت التي جرى الإعلان عن معايير اختيارها في يونيو الماضي، بعد أن أكملت تلك المنشآت المتطلبات اللازمة لإتمام هذه المرحلة. وفق “أخبار 24”.
وكانت المرحلة الأولى من مشروع الفوترة الإلكترونية “الإصدار والحفظ”، قد بدأ تطبيقها في 4 ديسمبر 2021، والتي تُلزم المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية بالتوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد أو الفواتير المكتوبة بأجهزة الكمبيوتر عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام، والتأكد من وجود حل تقني للفوترة الإلكترونية متوافق مع متطلبات الهيئة.