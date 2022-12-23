شاهد.. هطول أمطار في عدد من مدن ومناطق المملكة

شهد عدد من مدن المملكة اليوم (الجمعة) أمطارا من متوسطة إلى غزيرة، بعضها مصحوب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو جانباً من هطول الأمطار في عدد من المدن؛ منها عرعر بالحدود الشمالية، وتبوك، والمدينة المنورة، وسكاكا بمنطقة الجوف، والطائف، ومكة المكرمة، وجدة.
وكان المركز الوطني للأرصاد أشار، في تقريره اليوم عن حالة الطقس، إلى توقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي لجريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة وتبوك، وكذلك الباحة وحائل والحدود الشمالية والجوف والقصيم والرياض والمنطقة الشرقية.
أمطار مدينة #عرعر . pic.twitter.com/10P3qTLzus
— إمارة منطقة الحدود الشمالية (@NorthborderSA) December 23, 2022
#فيديو 🎥
أمطار محافظة #الكامل
اليوم الجمعة 29 جمادى الأولى 1444هـ pic.twitter.com/IWCAgY5HqO
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) December 23, 2022
وفق “أخبار 24”.