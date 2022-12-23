رسمياً.. الهلال ممثل آسيا في “كأس العالم للأندية 2022”

قررت لجنة المسابقات ترشيح نادي الهلال، حامل لقب البطولة الآسيوية، من أجل تمثيل قارة آسيا في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية.
وشملت قرارت اللجنة عدم استمرار مشاركة منتخبات الدول المضيفة في تصفيات البطولات القارية التي تقام بنظام التجمع، وإلغاء الإيقاف المفروض على إدارة ترخيص الأندية في الاتحاد الإيراني لكرة القدم على أن يواصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مراقبة التزام إدارة ترخيص الأندية في الاتحاد الإيراني لكرة القدم بمتطلبات معايير ترخيص الأندية.
يذكر أن اللجنة صادقت على تعليمات دوري أبطال آسيا 2023-2024، وكأس الاتحاد الآسيوي 2023-2024، وكأس آسيا تحت 23 عاماً 2024، والتعديلات على دليل المشاركة في مسابقات الأندية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2021. وفق “أخبار 24”.