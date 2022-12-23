شاهد.. الصعود الأول للشيخ أحمد الحذيفي إلى منبر المسجد النبوي

ألقى إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور أحمد الحذيفي، خطبة الجمعة الأولى له بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على مشاركته في الخطابة بالمسجد.
وأظهر مقطع فيديو لحظة صعود الشيخ الحذيفي إلى المنبر له على منبر الحرم النبوي، حيث ألقى خطبة عن أمانة الكلمة وعِظم مسؤولية النصح للمسلمين.
وقال الحذيفي في خطبته، إن هذا المنبر النبوي كان منطلق بيان رسالة الإسلام، ومنبر دعوته ومطلع شمسه، من مشرق هجرته إلى مغرب الدنيا، ومنه خطب المصطفى – صلى الله عليه وسلم – فوجِم البلغاء، وأطرق الفصحاء، وأُفحم الخطباء، وأصاخت أُذن الزمان إلى منطق يفيض بالبيان، ويموج بالرحمة، ويتضوع بالعدل. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن للكلمة في منابر التأثير التي تعدّدت اليوم؛ خطراً أي خطر وأثراً أي أثر، ولا سيما من هشّت إليه الأسماع، وارتاحت له القلوب، ورزقه الله حسن الإبانة؛ فإنها حينئذ أمانة ثقيلة على حاملها، عظيمة المؤاخذة على قائلها، تستوجب على المتكلم أن يزنها بميزانها، وأن يحلها في مكانها، فربما كانت كالغيث إذا انهلت غواديه، أوكانت كالسهم يُصمي إذا أخطأ راميه.
وكانت موافقة خادم الحرمين الشريفين قد صدرت في السابع من ديسمبر الجاري؛ مشاركة إمام المسجد الحرام الدكتور ياسر الدوسري في الخطابة بالمسجد الحرام، وإمامَي المسجد النبوي الدكتور خالد المهنا، والدكتور أحمد الحذيفي في الخطابة بالمسجد النبوي.
فضيلة إمام وخطيب #المسجد_النبوي الشيخ د. أحمد الحذيفي في أول صعود له على منبر المسجد النبوي .#الجمعة#المدينة_المنورة pic.twitter.com/AyMekeqhLQ
— وكالة شؤون المسجد النبوي (@wmngovsa) December 23, 2022