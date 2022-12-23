مستجدات “كورونا”.. ارتفاع الوفيات وانخفاض الإصابات والحالات الحرجة

أظهرت إحصاءات وزارة الصحة، اليوم (الجمعة)، انخفاض الإصابات الجديدة والحالات الحرجة، وارتفاع الوفيات وأعداد المتعافين خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الإحصائيات تسجيل 32 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض قدره 12 حالة عن عدد الحالات المسجلة أمس، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة إلى 826743 إصابة بالفيروس.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاً، إذ سجلت 48 حالة، بارتفاع قدره 6 حالات عن المسجلة أمس، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 814290 حالة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت الإحصاءات إلى انخفاض الحالات الحرجة، بتسجيل خروج حالتين جديدتين من العناية المركزة، ليصل إجمالي الحالات الحرجة إلى 30 حالة.
ونوهت بارتفاع الوفيات بتسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9503 حالات وفاة.