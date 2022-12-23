نادٍ قطري ينافس النصر لحسم صفقة كريستيانو رونالدو

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو دخل دائرة اهتمام أحد الأندية القطرية.
وأوضحت صحيفة “تايمز” الإنجليزية، أن رونالدو تلقى عرضاً قطرياً خلال الساعات الماضية بجانب عرض نادي النصر.
وأشارت إلى أن رونالدو يملك عرضاً بقيمة 173 مليون جنيه إسترليني من نادي النصر، وفي نفس الوقت، يملك عرضاً من ناد قطري يحتوي على بنود مالية أقل قيمة من عرض نادي النصر. وفق “أخبار 24”.
ومن المقرر أن يتخذ اللاعب البرتغالي قراره النهائي في غضون أيام؛ وذلك بعدما فسخ عقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.