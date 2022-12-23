نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > نادٍ قطري ينافس النصر لحسم صفقة كريستيانو رونالدو
23/12/2022   9:13 م

نادٍ قطري ينافس النصر لحسم صفقة كريستيانو رونالدو

+ = -
950

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو دخل دائرة اهتمام أحد الأندية القطرية.

وأوضحت صحيفة “تايمز” الإنجليزية، أن رونالدو تلقى عرضاً قطرياً خلال الساعات الماضية بجانب عرض نادي النصر.

وأشارت إلى أن رونالدو يملك عرضاً بقيمة 173 مليون جنيه إسترليني من نادي النصر، وفي نفس الوقت، يملك عرضاً من ناد قطري يحتوي على بنود مالية أقل قيمة من عرض نادي النصر. وفق “أخبار 24”.

ومن المقرر أن يتخذ اللاعب البرتغالي قراره النهائي في غضون أيام؛ وذلك بعدما فسخ عقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

نادٍ قطري ينافس النصر لحسم صفقة كريستيانو رونالدو

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885242698.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.