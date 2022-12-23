مليون ريال سعودي قيمة جائزة الدكتور سليمان فقيه

تأسس مستشفى د. سليمان فقيه الرائد في الرعاية الصحية في عام 1978 ليُكمل 45 عامًا من التميز والإزدهار، نفخر بكوننا من أوائل المستشفيات الخاصة في المملكة العربية السعودية والرائدة في مجال الرعاية الطبية الثالثية تحت إشراف فريق طبي متعدد التخصصات.
مبادرة جوائز الدكتور سليمان فقيه تصل لقيمة دعم بمبلغ مليون ريال سعودي في مسارات الأبحاث الطبية و الإبتكار والتثقيف الصحي والتعليم الطبي.
منذ إنشاء مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة في عام ١٩٧٨ وحتى يومنا هذا، تحرص مجموعة فقيه الطبية على أن تكون منارة للعلاج الصحي المتقدم وتقديم أفضل الخدمات للمريض في بيئة صحية آمنة وبجودة عالية بوجود طاقم طبي على مستوى عالي من الخبرة والكفاءة وتوفير بيئة أكاديمية وتدريبية عالية المستوى من خلال المراكز الأكاديمية التابعة للمستشفيات في جدة والرياض ودبي وكلية فقيه للعلوم الطبية لتقديم برامج البكالوريوس في التخصصات الطبية والصحية وبرامج الماجستير بالإضافة لبرامج البورد السعودي والزمالات الدقيقة في منظومة صحية تكاملية تهتم بالعلاج التخصصي والتعليم الطبي والبحث والإبتكار.
ومن هذا المنطلق بادرت المجموعة خلال يوم تأسيس الوطن المجيد بالإعلان عن جوائز بقيمة مليون ريال سعودي من خلال تشكيل مجلس امناء للجائزة بوجود أعضاء من مختلف القطاعات كوزارة التعليم ووزارة الصحة بالإضافة لتكوين لجان تنفيذية وعلمية للتأكد من كفاءة عملية التقييم من مختلف مناطق المملكة حيث تتوزع قيمة دعم الجوائز في عدة مسارات لمجموعة مميزة من الممارسين الصحيين والباحثين والمبتكرين وصولًا لطلبة كليات الطب والعلوم الصحية وأطباء البورد السعودي ومدراء البرامج الأكاديمية.
يجدر أن تسليم الجوائز يتزامن مع حفل الافتتاح للمؤتمر السنوي لمجموعة فقيه الطبية والذي يعقد في فندق الريتز كارلتون بجدة وبحضور نخبة من العلماء والباحثين والممارسين الصحيين من المملكة والعالم للمشاركة بعدد ٨ مؤتمرات علمية وتخصصية معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
ألف مبروك للفائزين بجائزة د. سليمان فقيه
الأول في مسار الأبحاث
د. نورة الحربي بقيمة 175000 مائة وخمس وسبعون ألف ريال سعودي.
والثاني في مسار الأبحاث
د. خالد السليمان بقيمة ٦٢٥٠٠اثنان وستون ألف وخمسمائة ريال سعودي.
والثانية مكرر في مسار الأبحاث
د. سارة المزيدي بقيمة ٦٢٥٠٠اثنان وستون ألف وخمسمائة ريال سعودي.
والثالث في مسار الأبحاث
د. مي العلوي بقيمة ٣٧٥٠٠سبعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال سعودي.
والثالث في مسار الأبحاث
د. خالد الحبيب بقيمة ٣٧٥٠٠سبعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال سعودي.
الأول في مسار الابتكار
د. طارق الطخيص بقيمة ١٧٥٠٠٠مائة وخمس وسبعون ألف ريال سعودي.
والثاني في مسار الابتكار
د. مها القحطاني بقيمة ١٢٥٠٠٠مائة وخمس وعشرون ألف ريال سعودي.
والثالث في مسار الابتكار
د. خالد المالكي بقيمة ٧٥٠٠٠خمس وسبعون ألف ريال سعودي.
الأول في جائزة د. سليمان فقيه للتثقيف الصحي
الطالب إياس فران بقيمة ٥٠٠٠٠خمسون ألف ريال سعودي.
والثاني للتثقيف الصحي
الطالبة عُلا زهران بقيمة ٤٠٠٠٠أربعون ألف ريال سعودي.
والثاث للتثقيف الصحي
الطالب محمد دويدري بقيمة ٣٠٠٠٠ثلاثون ألف ريال سعودي.
والرابع للتثقيف الصحي
الطالبة نوف المطرفي بقيمة ٢٠٠٠٠عشرون ألف ريال سعودي.
والخامس في مجال للتثقيف الصحي
الطالب محمد العمودي بقيمة ١٠٠٠٠عشرة ألاف ريال سعودي.
الأول بجائزة د. سليمان فقيه لمدراء البرامج الأكاديمية
د. إبراهيم العتيبي بقيمة ٢٠٠٠٠عشرون ألف ريال سعودي.
الثاني بجائزة د. سليمان فقيه لمدراء البرامج الأكاديمية
د. حازم فوزي بقيمة ١٥٠٠٠خمسة عشر ألف ريال سعودي.
الثالث بجائزة د. سليمان فقيه لمدراء البرامج الأكاديمية
د. عمرو كيرا بقيمة ١٠٠٠٠عشرة الآف ريال سعودي.
الأولى بجائزة د. سليمان فقيه لأطباء البورد السعودي “ مستوى متقدم “
د. أميرة بارضوان بقيمة ١٥٠٠٠خمسة عشر ألف ريال سعودي.
الثانية بجائزة د. سليمان فقيه لأطباء البورد السعودي “ مستوى متقدم “
د. سلوان البكري بقيمة ٧٥٠٠سبعة الآف وخمسمائة ريال سعودي.
الثالث بجائزة د. سليمان فقيه لأطباء البورد السعودي “ مستوى متقدم “
د. عاصم بن سلمان بقيمة ٥٠٠٠خمسة الآف ريال سعودي.
الأول بجائزة د. سليمان فقيه لأطباء البورد السعودي “ مستوى مبتديء “
د. عبدالرحمن باحاذق بقيمة ١٥٠٠٠خمسة عشر ألف ريال سعودي.
الثاني بجائزة د. سليمان فقيه لأطباء البورد السعودي “ مستوى مبتديء “
د. أحمد خطري بقيمة ٧٥٠٠سبعة الآف وخمسمائة ريال سعودي.
ألف مبروك للفائز الثالث بجائزة د. سليمان فقيه لأطباء البورد السعودي “ مستوى مبتديء “
د. أحمد إلياس بقيمة ٥٠٠٠خمسة الآف ريال سعودي.
وفق “أخبار 24”.