لتعزيز العلاقات.. انطلاق منتدى الاستثمار السعودي الطاجيكي غدًا بالعاصمة دوشنبيه

ينطلق منتدى الاستثمار السعودي الطاجيكي، غداً السبت، في العاصمة دوشنبيه، برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، وحضور ومشاركة قادة القطاع الخاص والشركات من الجانبين، بهدف تسليط الضوء على الشراكات الاستثمارية في القطاعات المختلفة.
وتتضمن أعمال المنتدى عروضا حول الاستثمار والمشاريع الكبرى في البلدين، إضافةً إلى جلسات النقاش حول عدد من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات مختلفة.
كما سيعقد ممثلو القطاع الخاص من الجانبين، خلال المنتدى اجتماعات ثنائية لبحث فرص التعاون والشراكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين. وفق “أخبار 24”.