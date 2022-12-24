“سلمان للإغاثة” يوفر متطلبات الفئات الأكثر احتياجاً في اليمن بـ 20 مليون دولار

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية تعاوُن لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية للفئات الأكثر احتياجاً في اليمن بقيمة 20 مليون دولار.
وسيستفيد من الاتفاقية الموقعة مع برنامج الأغذية العالمي نحو 525 ألف فرد، فيما تتضمن شراء وتوزيع 17 ألف طن من دقيق القمح بهدف تجنب المجاعة للأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في محافظات عدن والضالع والحديدة ومأرب وشبوة وتعز وحجة.
من جانبه، أوضح ممثل برنامج الأغذية العالمي في اليمن ريتشارد راغان أن الدعم المقدم من المركز أسهم في تجنيب أبناء الشعب اليمني خطر المجاعة. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن المملكة ساهمت بمبلغ 1.168 مليار دولار للبرنامج منذ عام 2015م، بما في ذلك 380 مليون دولار عام 2019م، مما ساعده على توسيع نطاق عملياته لتصل إلى 13 مليون شخص.