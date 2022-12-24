شهدت منطقة حائل اليوم الجمعة هطول أمطار تراوحت بين متوسطة إلى غزيرة.
وشملت الأمطار مدينة حائل وعدد من المحافظات والمراكز والهجر التابعة لها، سالت على إثرها الأودية والشعاب، وما تزال الفرصة مهيأةً لهطول الأمطار.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر تنبيهاً متقدماً لمنطقة حائل شمل كل من محافظات ومدن الحائط والسليمي والشملى والشنان والغزالة والكهفة والمستجدة وبقعاء وحائل وسميراء وغزلانة وموقق.
وأوضح أن بداية الإنذار اليوم الجمعة الساعة 4:25 مساء وينتهي غداً السبت الساعة الـ9 صباحاً، وأن التأثيرات المصاحبة هي تدنٍّ في مدى الرؤية بسبب الضباب.
وفق “أخبار 24”.