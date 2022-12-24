أبرزهم جوارديولا وتشافي.. هل يلحق رونالدو بكوكبة نجوم أوروبا إلى الخليج؟

بات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على بُعد خطوات من الانتقال إلى صفوف النصر، الذي دخل في مفاوضات معه خلال الأيام الماضية، وتوصل الطرفان إلى اتفاق ولم يتبقَّ سوى الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.
وأتم نادي النصر اتفاقه مع رونالدو وفقًا لصحيفة “آس” الإسبانية، بعد اجتماع جمع مسؤولي النادي العاصمي مع ممثلي النجم البرتغالي.
وأوضحت المصادر أن رونالدو سيرتدي قميص نادي النصر حتى عام 2025 بعد مفاوضات مكثفة خلال الأسابيع الماضية.
وأشارت المصادر إلى أن القيمة النهائية للصفقة غير معروفة حتى الآن ولكنها تقترب من 200 مليون يورو سنويًا.
وفي حال إعلان نادي النصر تعاقده بشكل رسمي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لن يكون الأول الذي يقرر ترك أوروبا وبدء تجربة جديدة في دوري من دوريات منطقة الخليج.
ونرصد في هذا التقرير أبرز النجوم العالميين الذي خاضوا تجارب مع أندية في الدوريات الخليجية.
باتيستوتا
لعب النجم الأرجنتيني جابريل عمر باتيستوتا مع العديد من الأندية الإيطالية والأرجنتينية مثل روما وفيورنتينا وبوكا جونيورز وريفير بلايت، قبل أن يقرر الانضمام لصفوف العربي القطري في عام 2003 وواصل اللعب حتى عام 2005. وفق “أخبار 24”.
وسجل المهاجم الأرجنتيني 29 هدفاً خلال 21 مباراة خاضها في صفوف العربي وتوج هدافاً للدوري والدوريات العربية.
راؤول
يعد الإسباني راؤول جونزاليس أحد أهم العلامات في تاريخ ريال مدريد الإسباني وحقق معه العديد من الألقاب على المستوى المحلي والأوروبي، لكنه بعدما رحل إلى نادي شالكه الألماني واستمر معه لمدة عامين قبل أن يقرر الانتقال إلى صفوف السد القطري.
وبدأت رحلة راؤول مع السد في عام 2012 ولعب لصفوف النادي القطري لمدة موسمين واستطاع تسجيل 28 هدفاً في 66 مباراة خاضها، بجانب التتويج بالألقاب.
كانافارو
في موسم 2010، وبعد انتهاء مشوار الإيطالي فابيو كانافارو مع يوفنتوس، قرر الانتقال إلى صفوف أهلي دبي الإماراتي.
وحصل أهلي دبي على توقيع أفضل لاعب في العالم 2006، لمدة عامين.
ولم يلعب المدافع الإيطالي سوى موسم واحد بسبب إصابته الخطيرة في الركبة، وشارك كانافارو مع الأهلي في 16 مباراة وسجل هدفين.
أسامواه جيان
بعدما انتهاء مشوار الغاني أسامواه جيان مع سندرلاند الإنجليزي وتألقه في مونديال 2010، انتقل اللاعب إلى صفوف العين الإماراتي ، وقضى معه 4 مواسم ناجحة حيث توج بجائزة هداف الدوري الإماراتي ثلاث مرات.
روماريو
البرازيلي صاحب الرحلة الطويلة في ملاعب أوروبا، لعب خلالها لبرشلونة وفالنسيا الإسبانيين، وآيندهوفن الهولندي، بجانب عدة أندية برازيلية.
روماريو رحلته في قطر كانت قصيرة، فلم تستمر سوى خمسة أشهر فقط؛ من يناير وحتى مايو 2003، رحل بعدها مجانًا وعاد إلى بلاده.
جوارديولا
خاض المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب جوارديولا رحلة في الملاعب القطرية مع الأهلي، بعد مشوار طويل بملاعب أوروبا.
وانتقل لاعب برشلونة وروما السابق إلى صفوف الأهلي القطري في صيف عام 2003 لمدة موسمين، شارك بهما في 36 مباراة، وسجل سبعة أهداف.
وقرر جوارديولا في موسم 2004-2005 الحصول على فترة راحة لمدة ستة أشهر، عاد بعدها للعب في الدوري المكسيكي ثم الاعتزال في صيف عام 2007.
تشافي
أمضى تشافي هيرنانديز 10 مواسم بقميص برشلونة الإسباني، قبل أن يقرر الرحيل إلى السد القطري لمدة أربعة مواسم كلاعب، ليستر مع الفريق في منصب المدير الفني للفريق.
وشارك تشافي مع السد في 71 مباراة، وسجل 18 هدفًا، بينما حصد لقب الدوري القطري موسم 2016-2017.
رونالد دي بور
خاض نجم أياكس الهولندي وبرشلونة الإسباني الأسبق، رونالد دي بور تجربة مع ناديي الريان والشمال القطريين بداية من صيف 2004 وحتى مارس 2008، وبعدها قرر اعتزال كرة القدم.
وخاض دي بور مع الريان 22 مباراة، سجل خلالها ثلاثة أهداف، أما مع الشمال فشارك في 56 لقاء، وأحرز سبعة أهداف.
فرناندو هييرو
تعاقد نادي الريان القطري مع الإسباني فرناندو هييرو في صيف عام 2003 ولمدة موسم وحيد.
ولعب هييرو بقميص الريان 19 مباراة بقميص الريان، سجل خلالها ثلاثة أهداف، ثم رحل في نهاية الموسم إلى بولتون الإنجليزي والذي أعلن به اعتزاله.