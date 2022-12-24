طلاب سعوديون يحصدون جائزة “الأداء المتميز” بنهائيات مسابقة هواوي في عُمان

حصل الفريق السعودي الأول، على جائزة “الأداء المتميز”، في مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات في نسختها الإقليمية، التي اختتمت فعالياتها أمس في عُمان، حيث تم الإعلان عن أسماء الفائزين على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتألف الفريق السعودي الأول، من ياسر البعلي من الكلية التقنية بالدمام، وأبرار الغامدي من جامعة الدمام، وراكان الحارثي من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والفريق السعودي الثاني المكون من سعد الغامدي من الجامعة السعودية الإلكترونية، وازدهار خوجة من جامعة الملك عبدالعزيز، وحاتم فطاني من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وشهدت المسابقة منافسة كبيرة بين 15 فريقاً من المواهب التقنية المميزة، والذين تم اختيارهم في القائمة المختصرة التي ضمت 19 ألف مشارك من 472 جامعة، و11 دولة من جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
وفاز فريق الأردن من جامعة اليرموك بالجائزة الأولى وقيمتها 20 ألف دولار، فيما نال فريق باكستان 1، وفريق العراق 1، جائزة المركز الثاني، وفريق الإمارات، وفريق البحرين، وفريق كازاخستان بالمركز الثالث.
وسيمثل الفائزون منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في النهائيات العالمية للمسابقة التي ستقام العام القادم في شانغهاي بالصين.
وكرمت هواوي، أيضاً جميع النساء المشاركات في مسابقة هذا العام من خلال جائزة “المرأة في مجال التكنولوجيا”، وجميع المعلمين من خلال جائزة “أفضل معلم”. وفق “أخبار 24”.
وجرى اختيار 45 طالباً، ممن شاركوا في النهائيات الإقليمية لمسابقة هواوي، ضمن برنامج تدريبي داخلي في هواوي في بلدانهم.