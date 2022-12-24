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رياضة > الحائلي: لا يمكن تحقيق الكأس والدوري من أول عام.. وكل اللاعبين قدموا تضحيات في ملف التجديد
24/12/2022   8:02 ص

الحائلي: لا يمكن تحقيق الكأس والدوري من أول عام.. وكل اللاعبين قدموا تضحيات في ملف التجديد

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أكد رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي، أنه كان يحمل همًا في حال خروج جماهير فريقه حزينة لو خسر أمام الشباب في المباراة الماضية، مشيرا إلى أن هدف مجلسه هو إسعادهم.

وقال الحائلي في تصريحات خلال برنامج “أكشن مع وليد”:” اللاعبين في الفريقين قدموا مباراة كبيرة تليق بالكرة السعودية، فنية كانت عالية جدا”.

وأضاف:” عبدالرزاق حمدالله وكل اللاعبين يلعبون بروح واحدة من أجل مزيد من الانتصارات”.

وعن سؤاله المدافع أحمد حجازي وافق على التجديد بدون استلام دفعة مقدم؟ رد قائلا:” اللاعب هو من يساعدك على التجديد، كل اللاعبين قدموا تضحيات في تجديد عقودهم”. وفق “أخبار 24”.

وأتم:” الاتحاد ليس مجبور على لاعب، وكلنا فريق واحد والنجاح ليس نتاج فرد وحيد، ونسير في المسار الصحيح، لا يمكن تحقيق الكأس والدوري من أول عام “.

الحائلي: لا يمكن تحقيق الكأس والدوري من أول عام.. وكل اللاعبين قدموا تضحيات في ملف التجديد

رياضة
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