رسميًا.. العويس مرشح لجائزة أفضل حارس في العالم لعام 2022

أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، عن قائمة مرشحة لأفضل حارس في العالم لعام 2022، لتشهد تواجد حارس مرمى المنتخب الوطني.
ورُشح العويس لجائزة أفضل حارس في العالم لعام 2022، بعد مشاركته مع الأخضر في مونديال قطر الذي فاز به منتخب الأرجنتين.
وجاءت قائمة الترشيحات على النحو التالي:
هوجو لوريس – دومينيك ليفاكوفيتش – فويتشيك شتشيسني – أندريس نوبرت – كاسبر شمايكل – جوردان بيكفورد – ديوغو كوستا – تيبو كورتوا – ميك مايغنان – كيفن تراب – مانويل نوير – يان أوبلاك – أليسون بيكر – إيديرسون سانتانا – داميان مارتينيز – سيرخو روشيت – مات تيرنر – غييرمو أوتشوا – إدوارد ميندي – ياسين بونو – أندري أونانا – أيمن دحمان – شويتشي غوندا – كيم سيونج جيو. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن آخر حارس حصل على هذه الجائزة دوناروما حارس مرمى المنتخب الإيطالي وفريق باريس سان جيرمان.