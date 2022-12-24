نادي السر يتوج بكأس الاتحاد السعودي لكرة قدم الصالات

توج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم تركي السلطان أمس الجمعة، فريق السر بكأس الاتحاد السعودي لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي 2021-2022 في نسخته الثالثة.
وحسم السر اللقب بعد فوزه على نظيرة مصدة بنتيجة 6-2 في المباراة النهائية التي جرت بينهما اليوم في صالة وزارة الرياضة في مدينة الرياض.
سجل للسر كل من عماد غماري (هدفين)، سفيان البشير (هدفين)، عبدالرحمن الحمدان وعبدالله العقيلي، فيما سجل ثنائية مصدة كل من يحيى عجي وعبدالله الوهيبي.
وكان مصدة تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على الثقبة في دور الـ16، قبل أن يفوز على الاتفاق في ربع النهائي ثم على النهضة في نصف النهائي.
في المقابل تأهل السر إلى المباراة النهائية عبر مشوار استهله بالفوز على العلمين في دور الـ16، ثم الفاو في ربع النهائي، قبل أن يفوز على القادسية في نصف النهائي. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن القادسية توج بلقب النسخة الأولى موسم 2019-2020، فيما توج الاتفاق بلقب النسخة الثانية موسم 2020-2021.