تنبيهات من “الأرصاد” باستمرار هطول الأمطار على عدة مناطق بينها الرياض

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهات جديدة بتأثر أجواء عدة مناطق اليوم (السبت) بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة.
وأوضح المركز، أن التنبيهات تتضمن استمرار هطول أمطار رعدية والأتربة المثارة مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية حتى الساعة الـ 8 صباحاً على العاصمة الرياض والقويعية والخرج والدرعية والدلم والمزاحمية والأفلاج والسليل ووادي الدواسر بمنطقة الرياض.
ونوه إلى أن التنبيهات تشمل هطول أمطار رعدية على حتى الساعة الـ 10 صباحاً بالأحساء والبطحاء والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف وبقيق بالمنطقة الشرقية. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى هطول أمطار رعدية ورياح نشطة حتى الساعة الـ 12 ظهراً في الدرب وبيش وجازان وفرسان في منطقة جازان، وكذلك على أجزاء من منطقة عسير.