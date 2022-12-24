طقس اليوم.. هطول أمطار وزخات من البرد على 4 مناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (السبت) على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، كما لا يستبعد استمرار هطول الأمطار على المنطقة الشرقية وسواحل منطقة تبوك.
ونوّه إلى تكوّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة والحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل والقصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والرياض، على أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على شمال وشرق ووسط المملكة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (25 درجة بمكة المكرمة، و21 درجة بالمدينة المنورة والرياض، و27 درجة في جدة، و22 درجة في الدمام، و17درجة في أبها، و16 درجة في تبوك).