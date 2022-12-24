تناولت تعزيز التبادل التجاري.. القصبي يجري لقاءات مع وزراء بعُمان

بحث وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد القصبي، سبل تعزيز العلاقات والتبادل التجاري مع عدد من الوزراء بسلطنة عمان.
والتقى وزير التجارة خلال زيارته للسلطنة؛ وزراء التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والمالية، والإعلام وعددا من القيادات، وتناولت اللقاءات عدة موضوعات في مقدمتها تطوير مجالات التعاون المشترك بين البلدين للاستفادة من الفرص الواعدة في ضوء رؤية المملكة 2030 ورؤية عمان 2040.
وزار القصبي مركز الشباب العماني، واطّلع على عدد من تجارب المركز الذي يهدف للمساهمة في بناء مجتمع شبابي قادر على المشاركة بفعالية وكفاءة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنفيذ برامج ومبادرات تسهم في صقل مهارات ومواهب الشباب.
يذكر أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة وعُمان تشهد تطورًا كبيرًا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في الخمس سنوات الماضية 52.9 مليار ريال.
وفق “أخبار 24”.