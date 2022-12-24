مستجدات “كورونا”.. انخفاض الوفيات والإصابات وارتفاع طفيف بالحالات الحرجة

أظهرت إحصاءات وزارة الصحة، اليوم (السبت)، انخفاض الوفيات الإصابات الجديدة ونسب التعافي من “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، وارتفاع طفيف بمعدل الحالات الحرجة.
وأوضحت الإحصائيات تسجيل 23 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض قدره 9 حالات عن عدد الحالات المسجلة أمس، ليصل إجمالي الحالات المسجلة إلى 826766 إصابة بالفيروس.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضاً، إذ سجلت 35 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 814325 حالة.
وأشارت الإحصاءات إلى تسجيل ارتفاع طفيف في الحالات الحرجة، بدخول حالة واحدة جديدة إلى العناية المركزة، ليصل إجمالي الحالات الحرجة إلى 31 حالة. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى انخفاض في الوفيات بتسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9508 حالات وفاة.