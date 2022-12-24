الكشف عن خطوة لإتمام تعاقد النصر مع رونالدو.. وموعد إعلان الصفقة رسميًا

أفادت مصادر بصحة اقتراب نادي النصر من التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.
وأشارت المصادر وفقًا لـ”الرياضية”، إلى أن إدارة النصر قد اتفقت بالفعل مع اللاعب ووكيل أعماله حول المقابل المادي وكافة بنود الصفقة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن ما تبقى على إعلان الصفقة هو إتمام الإجراءات النهائية؛ إذ إن الموعد المحتمل لإعلان الصفقة هو مطلع الأسبوع القادم.
وأتمت المصادر تصريحاتها بالتنويه إلى أن الصفقة ستمولها إحدى الشركات الراعية لنادي النصر، بعقد إستراتيجي متكامل، يمتد حتى 3 أعوام؛ إذ ستتكلف 800 مليون ريال.