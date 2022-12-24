بروفيسور أمراض القلب: ارتفاع الإصابة بالجلطات لـ6% في موجات الصقيع

أوضح البروفيسور غنام الدوسري رئيس قسم القلب والرئتين بجامعة تكساس الأمريكية سابقاً أنه كلما انخفضت درجة حرارة الجو كلما ارتفعت نسبة الإصابة بالجلطات.
وبين الدوسري لـ”أخبار 24″ أنه لو انخفضت درجة الحرارة إلى 5 درجات مئوية ووصلت البرودة للصقيع تزيد نسبة الإصابة بالجلطات إلى 6% وهي نسبة عالية جداً وأن أكثر مَن يتأثر بها مرضى الضغط المرتفع وكبار السن.
وأضاف أن البرد الشديد الذي يتعرض له الجسم بدون تدفئته يؤدي لتقلص الأوعية الدموية الصغيرة ومن ثم يرتفع ضغط الدم بنسبة عالية وتحدث جلطات خاصة لكبار السن وذوي الأوعية الضعيفة.
وأشار الدوسري إلى أنه كلما زادت البرودة في الجو تسبب ذلك في برودة الدم وخاصة حالة عدم النشاط ما يؤدي إلى لزوجة في الدم ثم تجلطه .
ونصح الدوسري بضرورة تدفئة الجسم في الأجواء الباردة وارتداء ملابس ثقيلة وعدم التعرض للهواء البارد مباشرة خاصة مع نشاط الرياح التي تسبب انخفاضاً إضافيا في درجة حرارة الجو، وتدفئة الجسم باستمرار خاصة مناطق مثل البطن والصدر والأطراف.
وطالب البروفيسور الدوسري مرضى الضغط المرتفع والقلب بالمواظبة على الأدوية في الأجواء الباردة لمنع ارتفاع الضغط فجأة أما مرضى سيولة الدم الذين يُعالَجون بالأدوية فهم أقل عرضة للإصابة بالتجلط لو واظبوا على العلاج، داعياً مرضى القلب لمراجعة الطبيب لتلقي علاج يقلل من لزوجة الدم.