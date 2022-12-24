“بنك التنمية” يمول أكثر من 8 آلاف منشأة بقيمة 5 مليارات ريال

أعلن بنك التنمية الاجتماعية، عن ارتفاعات قياسية لتمويل المنشآت الصغيرة والناشئة في نهاية عام 2022 بتمويل أكثر من 8600 منشأة بقيمة تجاوزت الـ 5 مليارات ريال.
وكشف تقرير البنك عن انتهاء الأعمال التمويلية للعام الحالي، باعتماد تمويلات بأكثر من 13 مليار ريال، استفاد منها أكثر من 150 ألف مواطن ومواطنة خلال عام واحد فقط، تشمل أكثر من 63 ألف قرض اجتماعي، وتمكين أكثر من 99 ألف ممارس للعمل الحر وأسرة منتجة من دخول سوق العمل في كافة مدن المملكة بتمويل بلغ 4,4 مليار ريال.
وأقر مجلس الإدارة مخصصات مالية تفوق 35 مليار ريال للمنتجات التمويلية للأعوام الثلاثة المقبلة؛ لتعزيز الشمول المالي والاقتصادي للمواطنين ورواد الأعمال.
وجاء القرار عقب اجتماع مجلس الإدارة للربع الرابع للعام الجاري، برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة البنك المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وبحضور جميع أعضاء المجلس.
وأشاد رئيس المجلس، بنتائج البنك للعام الجاري، بعد زيادة عدد المستفيدين من المنتجات التنموية نتيجة النمو في محفظة البنك التمويلية بنمو 21% عن العام الماضي، مشيراً إلى أن البنك ساهم في نمو عدد المنشآت الناشئة والصغيرة بنسبة 34%، كما ارتفع حجم التمويل الاجتماعي بنسبة 3% لعام 2022، بالإضافة إلى المساهمة في تأسيس أكثر من 47 ألف حساب ادخاري جديد، وتمكين أكثر من 15 جمعية ومؤسسة غير ربحية. وفق “أخبار 24”.
واستعرض مجلس الإدارة، نتائج الأداء بنهاية العام المالي 2022، وأهمها تنفيذ برامج التحول الرقمي، والالتزام بالحوكمة، وتوجت الأعمال بحصول البنك على عدد من الجوائز التقديرية، وتحقيق مركز متقدم في تقييم هيئة الحكومة الرقمية للنضج في إدارة المخاطر.