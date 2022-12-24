“كبار العلماء” تدعو حكومة تصريف الأعمال الأفغانية لتمكين المرأة من التعلم

دعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، اليوم (السبت)، حكومة تصريف الأعمال الأفغانية لتمكين المرأة من حق التعلم في المؤسسات التعليمية، والتراجع عن قرارها بمنعها.
وأوضحت أن الإسلام بتشريعه المحكم، ودستوره الكامل، حفظ لكل إنسان من ذكر وأنثى حقوقه، وبيّن واجباته، مشيرةً إلى أن منع المرأة من التعلم لا يجوز في شريعة الإسلام.
وأكدت أنَّ المرأة نعمت في ظل هذا الدين الحنيف بحقوقها التي تحفظ لها إنسانيتها، وتصون كرامتها، ونهلت من معين العلم، حتى أصبحت عالمة في فنونه المتنوعة، وشاركت المجتمع المسلم عبر التاريخ في نهضته وريادته وازدهاره. وفق “أخبار 24”.
ونوهت الأمانة بأن في صدارة الحقوق التي حفظها الإسلام للمرأة حق التعلم، فالنصوص الشرعية الحاثة على التعلم، والمرغبة فيه، تتجه للمرأة كما تتجه للرجل على السواء.