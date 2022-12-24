“التعليم” تعلن جدول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الـ4

أعلنت وزارة التعليم العام، اليوم (السبت)، جدول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الرابع من الفصل الدراسي الثاني عبر قنوات “عين” أو منصة “مدرستي”.
وأوضحت أن جدول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية، سوف يبدأ في الـ7.00 صباحاً، ويعاد على مدار اليوم.
ونوهت بأنه يمكن متابعة هذه الحصص عبر رابط القناة على موقع “يوتيوب”، وفيما يلي استعراض للجداول الخاصة بكل مرحلة دراسية:
جداول الحصص اليومية لمراحل #التعليم العام للأسبوع الرابع من الفصل الدراسي الثاني عبر الرابط: https://t.co/8inP2g8D1p
إضافة لبث مباشر عبر #قنوات_عين من الساعة 7:00 صباحاً، أو عبر اليوتيوب:https://t.co/wUKaD6hqK5 أو #منصة_مدرستي
— قناة عين (@iEN_tv) December 24, 2022
وفق “أخبار 24”.