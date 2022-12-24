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جديد المحليات > “التعليم” تعلن جدول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الـ4
24/12/2022   11:13 م

“التعليم” تعلن جدول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الـ4

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أعلنت وزارة التعليم العام، اليوم (السبت)، جدول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الرابع من الفصل الدراسي الثاني عبر قنوات “عين” أو منصة “مدرستي”.

وأوضحت أن جدول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية، سوف يبدأ في الـ7.00 صباحاً، ويعاد على مدار اليوم.

ونوهت بأنه يمكن متابعة هذه الحصص عبر رابط القناة على موقع “يوتيوب”، وفيما يلي استعراض للجداول الخاصة بكل مرحلة دراسية:

وفق “أخبار 24”.

“التعليم” تعلن جدول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الـ4

جديد المحليات
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