“التراث” تنظم لقاءً مفتوحاً للتعريف بنظام الآثار والتراث العمراني والتعديلات عليه

تنظم هيئة التراث، غداً الأحد؛ لقاءً مفتوحاً عن نظام الآثار والتراث العمراني والتعديلات الأخيرة عليه، الذي يشتمل على منظومة متكاملة من الأحكام والقواعد التي تنظم توثيق التراث الوطني وحمايته وتصنيفه وصيانته وتفعيل مساهمته في التنمية الثقافية والاقتصادية.
ويتطرق اللقاء إلى جهود الهيئة, في إعداد لائحة تنفيذية تفسيرية للمواد المعدلة، ويتضمن اللقاء عدداً من المحاور من أهمها الخلفية التاريخية لهذا النظام والأحكام والقواعد التي تضمنها للتعامل مع الآثار والتراث العمراني، بدءاً من تعريفه ومروراً بالأحكام المنظمة للتسجيل والتوثيق، وتوفير الحماية والمحافظة على المواقع والمباني. وفق “أخبار 24”.
كما يتضمن اللقاء، توضيح الأفعال التي جرمها النظام، وتشكل تعدياً أو عبثاً أو تشويهاً أو مساساً بالآثار والتراث العمراني باختلاف أنواعها، أو التنقيب الأثري بدون ترخيص من الهيئة، والعقوبات المترتبة على ارتكاب هذه المخالفات.