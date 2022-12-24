انطلاق التصفيات الأولية لجائزة خادم الحرمين لحفظ القرآن الكريم بجازان

انطلقَت اليوم (السبت)، التصفيات الأولية للمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بنِ عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الـ24، بجازان.
وأوضح رئيس الجمعية علي مسملي، أن التصفيات التي يشارك فيها 54 متسابقاً و متسابقةً يتنافسون في 6 فروع هي: فرع القراءات بحفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة من طريقي الشاطبية والتيسير “رواية ودراية” ، وفرع حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات القرآن الكريم.
كما تضم الفروع أيضاً، فرع حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد ، وفرع حفظ 20 جزءاً متتالية مع حسن الأداء والتجويد، وفرع حفظ 10 أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد، وفرع حفظ خمسة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد . وفق “أخبار 24”.
وتقام المسابقة التي تنظمها الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجامع الملك عبدالله في مدينة جيزان للبنين، والبنات في دار الفتاة بحي الروضة.