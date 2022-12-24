انطلاق منتدى الاستثمار السعودي الطاجيكي وتوقيع عدد من الاتفاقيات

انطلق منتدى الاستثمار السعودي الطاجيكي اليوم (السبت)، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ورئيس لجنة الاستثمار الطاجيكي سعدي زادة وقادة القطاع الخاص والشركات من الطرفين.
وأكد “الفالح” أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والمساهمة في العملية التنموية التي تشهدها جمهورية طاجيكستان، مسلطاً الضوء على ضرورة التطوير المستمر لقطاعات التبادل التجاري والسياحة والزراعة والطاقة النظيفة لتحقيق تأثير إيجابي مستدام لكِلا البلدين.
وجرى خلال المنتدى توقيع اتفاقية بين اتحاد الغرف السعودية وغرفة التجارة والصناعة بطاجيكستان على إنشاء مجلس الأعمال السعودي الطاجيكي المشترك، إضافةً إلى عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين القطاع الخاص من الجانبين في عدد من المجالات. وفق “أخبار 24”.
كما تضمن المنتدى عروضاً حول المشاريع الكبرى في البلدين، وجلسات حوارية ناقشت مجموعة من الموضوعات بهدف تمكين القطاع الخاص من الوصول للفرص الاستثمارية وربط فرص الاستثمار النوعية بالشركات السعودية والطاجيكستانية.
وقام ممثلو القطاع الخاص والشركات والمستثمرون خلال المنتدى بعقد لقاءات ثنائية لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين وتبادل الخبرات واستعراض أوجه التعاون والشراكة الاستثمارية.