قرعة كأس السوبر السعودي.. النصر في مواجهة الاتحاد.. والهلال يصطدم بالفيحاء

أسفرت قرعة كأس السوبر السعودي، التي أقيمت مساء اليوم السبت، عن مواجهة ستجمع كلاً من الاتحاد والنصر و الهلال في مواجهة الفيحاء.
وتقام مباراتي نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2023 يومي 24 و25 يناير، على أن يقام النهائي يوم 29 يناير المقبل.
وسيواجه الفائز من مواجهة النصر والاتحاد، الفائز من مواجهة الفيحاء، والهلال في نهائي كأس السوبر السعودي، على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.
وتقام البطولة لأول مرة بمشاركة 4 فرق، وهي: الفيحاء، الهلال، الاتحاد والنصر.
ومن المقرر أن تبدأ البطولة انطلاقاً من الدور نصف النهائي بنظام خروج مغلوب، وإذا انتهت المباراة بالتعادل؛ تتجه إلى ركلات الجزاء مباشرة. وفق “أخبار 24”.
وتكون آلية القرعة غير موجهة ودون تحديد مستويات، ويتم اختيار الفريق، ثم اختيار السحب العشوائي، ويتم تسكين الفريق حسب رقمه بالقرعة.
وستكون نسبة حضور الجماهير 50/50 بجميع المباريات، وجميع المباريات ستُلعب في الرياض.