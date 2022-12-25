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جديد المحليات > “الصحة الخليجي”: 3 نقاط لتوعية الطفل عند استخدام الإنترنت
25/12/2022   8:14 ص

“الصحة الخليجي”: 3 نقاط لتوعية الطفل عند استخدام الإنترنت

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أوصى مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، أولياء الأمور بالحرص على توعية أطفالهم عند استخدام الإنترنت، مبيناً كيفية التعامل معه عبر مجموعة من النقاط.

وأوضح المجلس، أنه يجب على أولياء الأمور تحديد ما يُسمح مشاركته عبر الإنترنت، بحيث لا تكون صورة شخصية من داخل المنزل أو للطفل أو صور وفيديوهات مخلة بالآداب، سواء إذا أُرسلت للأقارب أو للغرباء.

كما أكّد أهمية الخصوصية، وعدم نشر معلومات خاصة بالطفل أو بالعائلة، مثل رقم الجوال أو بيانات السكن أو المدرسة، مُعتبراً الابتزاز جريمة يجب مصارحة الوالدين بها على الفور لحلها.

الابتزاز الالكتروني

وفق “أخبار 24”.

“الصحة الخليجي”: 3 نقاط لتوعية الطفل عند استخدام الإنترنت

جديد المحليات
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