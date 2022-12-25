لمواجهة الرعي الجائر.. بدء تطبيق ضوابط الرعي داخل نطاق النفود الكبير

بدأت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، تطبيق قواعد الرعي داخل نطاق النفود الكبير؛ بهدف المحافظة على استدامة البيئة وإيقاف الاحتطاب والرعي الجائر.
وتسعى الهيئة من خلال هذه الضوابط إلى المحافظة على الغطاء النباتي والتنوع الأحيائي، وذلك بتنظيم الرعي لضمان الاستدامة البيئية.
وأوضحت الهيئة أنه سيستمر السماح بالتنزه داخل نطاق النفود الكبير وفق الأنظمة المعلنة بهذا الخصوص، مضيفة أنه يمنع الرعي داخل المنطقة باستثناء من يحمل تصريحاً من أهالي المراكز والقرى والهجر.
وأضافت أن التصريح بالرعي يكون ضمن حدود النطاق الجغرافي، ويتم بالتنسيق مع مركز الإمارة الذي يتبع له حامل التصريح. وفق “أخبار 24”.
ونوهت إلى أنه تم تحديد نطاق الرعي لحاملي التصريح بخمسة كيلومترات من نطاق المركز أو القرية أو الهجرة.
وشددت على أنه ستطبق العقوبات الواردة في نظام البيئة واللوائح التنفيذية، بحق مخالفي أنظمة الرعي والصيد والاحتطاب.