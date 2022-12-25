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جديد المحليات > طقس اليوم.. سماء غائمة تغطي معظم المناطق مع توقعات بهطول أمطار رعدية
25/12/2022   8:14 ص

طقس اليوم.. سماء غائمة تغطي معظم المناطق مع توقعات بهطول أمطار رعدية

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأحد) على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع التقرير أن تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً، والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل وتبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ونجران، والأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (26 درجة بمكة المكرمة، و21 درجة بالمدينة المنورة، و20 درجة بالرياض، و22 درجة بالدمام، و27 درجة في جدة، و17 درجة في أبها). وفق “أخبار 24”.

طقس اليوم.. سماء غائمة تغطي معظم المناطق مع توقعات بهطول أمطار رعدية

جديد المحليات
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