بجوائز تتخطى 500 ألف ريال.. تكريم 5 فائزين في “تحدي النقل” (فيديو وصور)

كرّم وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر خلال الحفل الختامي الذي نظمته الهيئة العامة للنقل، الفائزين بالمراكز الـ 5 الأولى في مبادرة “تحدي النقل”، بجوائز تتخطى قيمتها 500 ألف ريال سعودي شاملةً الدعم المادي واحتضان المشاريع، كما أعلن عن إطلاق المسابقة بشكل سنوي.
وحصل على جائزة المركز الأول مشروع كاميون، والذي سيسهم في تحقيق الربط والاتصال بين وسطاء نقل البضائع والأمتعة، بينما حصل على جائزة المركز الثاني مشروع Voyage Logistics Solution، والذي سيعمل على أتمتة العملية اللوجستية، وحقق مشروع TEBS جائزة المركز الثالث والذي سيسهم في تلافي تأثير فروقات الضغط الجوي على مستقلي وسائل الطيران. وفق “أخبار 24”.
وتُعد المسابقة الأولى في مجالها والأضخم من نوعها، حيث تجمع المبتكرين ورواد الأعمال والمصممين لابتكار الحلول الرقمية وتبني الأفكار الريادية، لتطوير الخدمات في مختلف أنماط النقل البري والبحري والسككي والجوي، وتشتمل مساراتها على السلامة المرورية، والنقل المتكامل، والبيئة والاستدامة، والنقل العام، والنقل المبتكر.
#فيديو | #تحدي_النقل يجمع المبتكرين ورواد الأعمال والمصممين لابتكار الحلول الرقمية وتبني الأفكار الريادية.#واس_عام pic.twitter.com/d6UaZBii8D
— واس العام (@SPAregions) December 24, 2022