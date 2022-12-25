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جديد المحليات > “المرور” تستعرض عددًا من خدماتها عن مستقبل السلامة المرورية بجامعة تبوك
25/12/2022   8:13 ص

“المرور” تستعرض عددًا من خدماتها عن مستقبل السلامة المرورية بجامعة تبوك

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استعرضت الإدارة العامة للمرور، عددًا من خدماتها خلال مشاركتها في جناح وزارة الداخلية في فعالية “مستقبل السلامة المرورية”، المقامة في المدينة الجامعية بتبوك، خلال الفترة من 20 حتى 30 ديسمبر الجاري.

واطلع الزوار على أبرز الخدمات المقدمة، من ضِمنها الحجز الموحد في مدارس القيادة والاستعلام عن المستخدِم الفعلي للمركبة والمفوضين لقيادتها، إضافة إلى تجديد رخص سير المركبة، والاستعلام عن صلاحية التأمين، والتفويض الإلكتروني (داخل وخارج المملكة) وتجديد رخصة القيادة، وغيرها من الخدمات. وفق “أخبار 24”.

كما أُتيح للزوّار تجربة عملية لجهاز مُحاكاة القيادة، إضافة إلى توعيتهم بمخاطر الطريق.

“المرور” تستعرض عددًا من خدماتها عن مستقبل السلامة المرورية بجامعة تبوك

جديد المحليات
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