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رياضة > بالفيديو.. الفراج: الصفقة التاريخية اقتربت.. وتم حجز جناح ملكي في أحد فنادق الرياض
25/12/2022   8:13 ص

بالفيديو.. الفراج: الصفقة التاريخية اقتربت.. وتم حجز جناح ملكي في أحد فنادق الرياض

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ألمح الإعلامي وليد الفراج إلى اقتراب إتمام صفقة الانتقال التاريخية المنتظرة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى فريق النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال وليد الفراج عبر برنامجه أكشن مع وليد، إن الصمت الكبير حول الصفقة حاليًا مرتبط بأمرين الممولين واللاعب نفسه لا يريد أي تسريبات، ويرغب في إتمام الأمور وفقًا لمعايير محددة.

وأضاف الفراج أنه حسب المعلومات المتوفرة له فإن أحد الفنادق الكبري في الرياض تلقي حجز جناح ملكي و8 غرف لمدة 6 شهور.

وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن الاتفاق مع اللاعب يتجه إلى جزأين الأول لعب رياضي لمدة موسمين والجزء الثاني سوف يتركز على التسويق الرياضي. وفق “أخبار 24”.

ولفت الفراج إلى أن هذه الصفقة قد تنقل الدوري السعودي إلى مرحلة أخري يكون فيها برنامج تمويلي للأندية السعودية للتعاقد مع أكبر النجوم حول العالم.

بالفيديو.. الفراج: الصفقة التاريخية اقتربت.. وتم حجز جناح ملكي في أحد فنادق الرياض

رياضة
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