وليد الفراج يوجه رسالة لجماهير الهلال بشأن ميسي

وجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج رسالة إلى جماهير الهلال التي تطالب بعقد صفقة كبري حال إتمام النصر تعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وقال وليد الفراج عبر برنامجه أكشن مع وليد: “أتفهم مطالب جمهور الهلال بأنه إذا النصر أعلن التعاقد مع كريستيانو رونالدو بأنهم يريدون صفقة موازية له في الحجم مثل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي”.
وأضاف الإعلامي الرياضي: “أنه يجب على جمهور الهلال نسيان ميسي لأنه جدد مع باريس سان جيرمان لمدة سنة ونصف وبعد ذلك قد يلعب في أمريكا، وفي نهاية المطاف قد يأتي للتقاعد في المملكة”. وفق “أخبار 24”.
وتابع الفراج حديثه: “إذا كان الهلال مسموحًا له بتسجيل لاعبين لا يمكنه بأى حال من الأحوال التعاقد مع لاعب مثل رونالدو لأنه لا يوجد مثله في العالم كثيرًا”.