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جديد المحليات > “الصندوق العقاري” يودع 900 مليون ريال لمستفيدي “سكني” في ديسمبر
25/12/2022   1:41 م

“الصندوق العقاري” يودع 900 مليون ريال لمستفيدي “سكني” في ديسمبر

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أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم (الأحد)، إيداع أكثر من 900 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر ديسمبر.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، إن دعم ديسمبر خُصص دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم.

وأبان أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر ديسمبر الحالي بلغ نحو 43.5 مليار ريال .

وأوضح أن تنوع برامج الدعم السكني وما تتضمنه من منتجات وحلول تمويلية وسكنية ضمن حلول وخيارات أكثر، حققت نمواً متسارعاً سهل من رحلة تملك السكن الملائم. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن الصندوق عمل على توعية المستفيدين بأهمية الادخار والتخطيط المالي والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، التي توفر أفضل الحلول التمويلية والسكنية.

“الصندوق العقاري” يودع 900 مليون ريال لمستفيدي “سكني” في ديسمبر

جديد المحليات
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