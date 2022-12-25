“السويلم”: الاستراتيجية الوطنية تهدف للتنظيم الشامل للملكية الفكرية على مستوى المملكة

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، الدكتور عبدالعزيز السويلم أن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تهدف إلى التنظيم الشامل لكل ما يتعلق بمجالات الملكية الفكرية على مستوى الوطن.
وقال السويلم خلال مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل إطلاق الاستراتيجية، إن الهدف هو جعل الاستراتيجية بركائزها الأربع متاحة للجميع ليتمكن من تنفيذها بالشكل المطلوب، لافتا إلى أنها جاءت لخلق الإبداع والابتكار في الوطن.
وأوضح أن الركائز الأربع تتمثل في توليد الملكية الفكرية وإدارتها واستثمارها ثم رابعا احترام الملكية الفكرية، وذلك بالتركيز على الفرد والشركة والمجتمع كأهداف أساسية تنعكس على الاقتصاد الوطني.
وقال إنها الآن في مرحلة توزيع المهام بشكل أساسي، وجميع الشركاء على المستوى الوطني عندهم ارتباط كامل بالاستراتيجية وأعمالها وتنفيذها.
من جانبه، قال المدير التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تركي بن سلمة، إن توليد الملكية الفكرية إحدى أبرز ركائز الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.
وأوضح أن تلك الركائز تبدأ بتولي الملكيات الفكرية والأصول غير الملموسة في الابتكار والابداع، وكذلك توفير الوسائل اللازمة لحماية تلك الأفكار وتقديم الخدمات للمبدعين، والتمكين من استخدام ذلك تجاريا بما يعود بالنفع على ملاكها، فضلا عن توفير الحماية لتكون الملكيات الفكرية محمية على المستوى الوطني من الانتهاكات. وفق “أخبار 24”.
وكان ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أطلق الخميس الماضي، الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وهي إحدى ممكنات تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والهادفة إلى بناء منظومة للملكية الفكرية تدعم الاقتصاد القائم على الابتكار والإبداع من خلال إنشاء سلسلة قيمة للملكية الفكرية تحفّز تنافسية الابتكار والإبداع وتدعم النمو الاقتصادي لتصبح المملكة رائدةً في مجال الملكية الفكرية.
فيديو | الرئيس التنفيذي للملكية الفكرية د. عبدالعزيز السويلم لـ #الإخبارية:
بناء #الاستراتيجية_الوطنية_للملكية_الفكرية جاء لخلق الإبداع والابتكار في الوطن#النشرة_الأولى pic.twitter.com/4yngVq8vfJ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 25, 2022