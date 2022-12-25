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جديد المحليات > لوحة سيارة بـ 400 ألف ريال بعد ساعات من طرحها في مزاد أبشر
25/12/2022   1:41 م

لوحة سيارة بـ 400 ألف ريال بعد ساعات من طرحها في مزاد أبشر

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بلغ سعر لوحة سيارة تم طرحها صباح اليوم (الأحد) في مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر، مبلغ 400 ألف ريال.

وتصدرت لوحة (د د د 8888) قائمة أغلى اللوحات المعروضة في المزاد بمبلغ 400 ألف ريال، فيما بلغ سعر لوحة (د ك ك 6) 25 ألف ريال، ولوحة (س ل ر 9) 20 ألف ريال، ووصلت قيمة المزايدة على لوحات أخرى إلى 10 آلاف ريال مثل (ر د ص 1111) و(ر ب ب 2222).

ودعت الإدارة العامة للمرور الراغبين في المشاركة في المزاد للدخول لحسابهم في منصة أبشر، ثم اختيار أيقونة “خدماتي”، ومنها “المرور، ومن ثم الدخول لخدمة مزاد اللوحات الإلكتروني، واستعراض اللوحات المطروحة، والمزايدة عليها.

لوحة سيارة بـ400 ألف ريال بعد ساعات من طرحها في مزاد أبشر

وفق “أخبار 24”.

لوحة سيارة بـ 400 ألف ريال بعد ساعات من طرحها في مزاد أبشر

جديد المحليات
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