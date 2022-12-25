“الأرصاد” يصدر تنبيهات بأمطار متوسطة وأخرى رعدية في عدة مناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الأحد) عدة تنبيهات بأمطار رعدية على عدة مناطق، وأخرى متوسطة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية على أخرى.
وقال المركز إن عددا من المدن بمناطق تبوك، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، ونجران، والحدود الشمالية والباحة، والجوف، وحائل ستشهد أمطاراً رعدية يصاحبها نشاط للرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، وتستمر فيها حتى الثامنة مساء، بينما في نجران تستمر حتى التاسعة وفي حائل حتى الـ11 ليلاً.
وأوضح أن طريف بالحدود الشمالية ستشهد أمطاراً وضباب حتى الثامنة من مساء اليوم، فيما تشهد مدن البدع وحقل، وضباء، ونيوم وشرما بتبوك أمطاراً متوسطة تستمر حتى الساعة 11 صباحاً. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه يتوقع تكوّن سحب رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية بمدن بيشة وتثليث وطريب والعرين بمنطقة عسير من الواحدة ظهراً وحتى التاسعة مساء، وفي مدن جازان وفرسان والبرك والدرب وبيش بجازان من العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساء.