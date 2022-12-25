تدشين 12 مشروعاً مدرسياً جديداً في حائل بتكلفة 56 مليون ريال

دشن أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، اليوم 12 مشروعاً مدرسياً جديداً للبنين والبنات في المدينة والمحافظات التابعة لها بتكلفة بلغت أكثر من 56 مليون ريال، وبطاقة استيعابية لأكثر من 5610 طلاب وطالبات، بحضور وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان.
وأشار وزير التعليم إلى المشاريع التعليمية بالمنطقة، منوهاً بدعم أمير منطقة حائل، مشيراً إلى أن المدارس والجامعات تعد مصانع لفكر رائد ومنتج للأجيال.
من جهته، أبان مدير التعليم بالمنطقة الدكتور منذر بن عبدالله البليهد، أن الإدارة تعمل بما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للوزارةِ المستمدة من “رؤية المملكة 2030″؛ وذلك لضمان بيئة تعليمية متميزة تسهم في الارتقاء بجودة العملية التعليمية.
تدشين 12 مشروعاً مدرسياً جديداً في #حائل بتكلفة 56 مليون ريالhttps://t.co/WaqZ1MwSlw pic.twitter.com/Jftzn9lhUr
— أخبار 24 (@Akhbaar24) December 25, 2022
وفق “أخبار 24”.