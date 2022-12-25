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جديد المحليات > مستجدات “كورونا”.. انخفاض الوفيات وارتفاع الإصابات والحالات الحرجة
25/12/2022   5:03 م

مستجدات “كورونا”.. انخفاض الوفيات وارتفاع الإصابات والحالات الحرجة

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أظهرت إحصاءات وزارة الصحة، اليوم (الأحد)، انخفاض الوفيات، وارتفاع حالات الإصابة الجديدة ونسب التعافي من “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الإحصائيات تسجيل 31 حالة إصابة جديدة اليوم، بارتفاع 8 حالات عن عدد الحالات المسجلة أمس، ليصل إجمالي الحالات المسجلة إلى 826797 إصابة بالفيروس.

وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاً، إذ سجلت 44 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 814369 حالة.

وأشارت الإحصاءات إلى تسجيل ارتفاع طفيف في الحالات الحرجة، بدخول حالتين جديدتين إلى العناية المركزة، ليصل إجمالي الحالات الحرجة إلى 33 حالة. وفق “أخبار 24”.

ولفتت إلى انخفاض في الوفيات بتسجيل وفاة واحدة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9509 حالات وفاة.

مستجدات “كورونا”.. انخفاض الوفيات وارتفاع الإصابات والحالات الحرجة

جديد المحليات
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