"السعودية للقهوة" توقع اتفاقية مع "المعهد العربي" لتطوير قطاع القهوة

وقَّعت الشركة السعودية للقهوة، اتفاقية تعاون مع المعهد العربي للقهوة بهدف تطوير قطاع القهوة من خلال الخدمات التدريبية والتأهيلية والبحثية وتأهيل المدربين والمختصين المعتمدين.
وتستهدف الاتفاقية تدريب الكوادر الوطنية في جميع جوانب سلسلة قيمة القهوة وتوفير قوة عاملة محلية متميزة وذات كفاءة عالية، إضافة إلى تعزيز التعاون المشترك بينهما لدعم وتطوير قطاع القهوة في المملكة.
ووقع على الاتفاقية (الخميس) الماضي؛ رئيس مجلس إدارة الشركة غسان ناصر، والرئيس التنفيذي للمعهد العربي للقهوة المهند المروعي، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبَيْن.
وقال ناصر إن الشركة السعودية للقهوة تقوم بدور رئيسي في تطوير صناعة القهوة والاحتفاء بتقاليدها الأصيلة، مبيناً أن الاتفاقية تأتي في إطار الاستراتيجيات التي تنتهجها الشركة، المنبثقة من رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى أن الاتفاقية تهدف إلى التعاون بين الطرفَيْن لتقديم خدمات الاستشارات والبحث العلمي بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية مهنية، وتطبيقية متخصصة في مجال القهوة، تشمل (دورات متخصصة، وشهادات معتمدة) وذلك لتدريب الكوادر الوطنية، وصقل مهاراتهم، وتنمية قدراتهم بالمعرفة العلمية والخبرة المهنية في صناعة القهوة والضيافة لبناء قادة في المستقبل.
من جهته، أوضح المهند المروعي إن الاتفاقية تأتي في إطار الجهود البارزة التي يبذلها المعهد العربي للقهوة لتوقيع العديد من اتفاقيات الشراكة الهادفة والمثمرة مع العديد من الجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية، والشركات المحلية والدولية لتطوير مجال القهوة في المملكة، وتنظيمها وتنميتها والترويج لها.
وأضاف أنه سيتم تنظيم دورات تدريبية متطورة في جميع جوانب سلسلة قيمة القهوة لعدد ألف مواطن ومواطنة تتفاوت بين التدريب العادي والمكثف، وتتضمن التدريب العملي والنظري، وسيتم تقديم شهادة تدريب معتمدة للدارسين.
وفق “أخبار 24”.