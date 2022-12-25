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جديد المحليات > أكوا باور السعودية توقع اتفاق شراء طاقة مع الكهرباء الأوزبكية بـ 4ر2 مليار دولار
25/12/2022   5:03 م

أكوا باور السعودية توقع اتفاق شراء طاقة مع الكهرباء الأوزبكية بـ 4ر2 مليار دولار

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أعلنت شركة أكوا باور السعودية، اليوم الأحد، توقيع عقد شراء الطاقة مع الشبكة الكهربائية الوطنية الأوزبكية لثلاث شركات لغرض خاص في محطات توليد طاقة الرياح، وذلك لإنشاء محطة بقدرة 5ر1  جيجاوات في منطقة كونجراد في كاراكالباكستان الأوزباكستانية.

وقالت “أكوا باور” ، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودي”تداول ” اليوم، إن قيمة العقد 4ر2  مليار دولار، ومدته 25 عاماً بعد اكتمال البناء.

وتوقعت أن يبدأ الأثر المالي بعد بدء التشغيل التجاري بحلول الربع الثالث من عام 2027.

وأشارت الشركة إلى تقسيم المشروع إلى ثلاث شركات للمشروع في الموقع كل منها تقوم بتطوير محطة طاقة رياح بقدرة 500 ميجاوات، ودخلت كل شركة منشركات المشروع في اتفاقية شراء الطاقة منفصلة. وفق “أخبار 24”.

وأوضحت “أكوا باور”، أن محطة كونجراد للرياح، والمعروفة سابقاً بمحطة كاراكالباكستان المستقلة لطاقة الرياح، ستكون الأكبر من نوعها لتوليد طاقة الرياح في موقع واحد في آسيا الوسطى وإحدى أكبر المحطات على مستوى العالم.

أكوا باور السعودية توقع اتفاق شراء طاقة مع الكهرباء الأوزبكية بـ 4ر2 مليار دولار

جديد المحليات
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